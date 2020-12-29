В Полтавской области полиция открыла уголовное производство по факту травмирования петардой девочки.

По данным правоохранителей, в Кременчугское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации 10-летнего ребенка. По предварительному диагнозу врачей, девочка получила травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.

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— По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пытался ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и была доставлена ​​в детское медицинское учреждение Кременчуга, — сообщает полиция.

По факту травмирования ребенка было открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины. Ею предусматривается ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Происшествия

В Одесской области во время пожара погибла трехлетняя девочка.

Возгорание произошло в одном из жилых домов: огонь распространился небольшой комнатой 6 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело мертвой девочки 2017 года рождения.