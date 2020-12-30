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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

У Рівному дитина ночувала під під’їздом, бо мати пішла “гуляти”

У Рівному 9-річна дівчинка ночувала під під’їздом, бо матір покинула її біля дому, а вітчим не пускав до квартири, бо вона йому не рідна.

Дитина чотири рази приходила під двері, просилася всередину, але її щоразу проганяли. Лише о четвертій ранку змерзлу та голодну школярку помітив перехожий.

Він викликав патрульних, які забрали дитину та поїхали з’ясовувати чому дитина посеред ночі, та ще й сама, опинилася на вулиці, де з нею могло статися що завгодно.

Як виявилось матір зловживає алкоголем і це її третя дитина, перші дві живуть у бабусі, а от на третю внучку у жінки вже не вистачає сил та часу, тому вона досі залишається з матір’ю.

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Більше про ситуацію, що склалася дивіться у сюжеті.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Джерело: Надзвичайні новини

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