У справі вбивства 82-річної бабусі в селі Гребінки на Київщині з’явилися нові подробиці.

Пенсіонерку до смерті побив 33-річний внук, який нещодавно повернувся із зони ООС, однак не отримав можливості пройти реабілітацію. Чоловік сам викликав швидку, але лише за добу.

Коли медики знайшла жінку, її тіло вкривали синці та садна, а на голові була величезна кривава рана. Усе навколо вкривали червоні сліди, а на подушці, теж просоченій кров’ю, були жмутки вирваного волосся.

З’ясувалося, що на останок чоловік схопив граблі та розтрощив старенькій череп. Бив справді остервеніло – так, що міцний дерев’яний держак розлетівся на друзки.







Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями / 2 фотографии

За словами сусідів, життя цієї родини взагалі нагадує суцільний фільм жахів: крики, бійки та смерті – одна, страшніша за іншу.

Молодший із братів, Ярослав, мотає черговий термін у в’язниці, а Олександр добровольцем пішов на схід.

Захищав шахту Бутівку і мав повагу серед військових. Але мирне життя у чоловіка не склалося.

– Він повернувся ранений в душу. Йому треба було на реабілітацію, а всім було начхати. Раніше він ніколи не був агресивним, – розповів Володимир, знайомий Олександра.

Володимир, був свідком скандалів між родичами: бабуся, виявляється, мало не щодня проклинала внука.

Часто лихим словом згадувала і про побратимів Олександра, які не повернулися з війни.

Однак за словами внука, останнім часом бабця виганяла його, аби той знайшов нову роботу.

– Вона постійно чіплялася до мене. Невже я завжди щось зобов’язаний? Але вдячності ніколи не дочекаєшся.

Правоохоронці констатують, що за таку помсту найближчі десять років Олександр проведе у тюрмі.

Поліція відкрила справу

Про те, що на Київщині внук вбив власну бабусю, стало відомо в понеділок, 14 грудня.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.