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Наташа Тарчевська |

Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями

У справі вбивства 82-річної бабусі в селі Гребінки на Київщині з’явилися нові подробиці.

Пенсіонерку до смерті побив 33-річний внук, який нещодавно повернувся із зони ООС, однак не отримав можливості пройти реабілітацію. Чоловік сам викликав швидку, але лише за добу.

Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями

Коли медики знайшла жінку, її тіло вкривали синці та садна, а на голові була величезна кривава рана. Усе навколо вкривали червоні сліди, а на подушці, теж просоченій кров’ю, були жмутки вирваного волосся.

З’ясувалося, що на останок чоловік схопив граблі та розтрощив старенькій череп. Бив справді остервеніло –  так, що міцний дерев’яний держак розлетівся на друзки.

  • Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями
  • Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями
  • Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями
  • Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями
Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями / 2 фотографии

За словами сусідів, життя цієї родини взагалі нагадує суцільний фільм жахів: крики, бійки та смерті – одна, страшніша за іншу.

Молодший із братів, Ярослав, мотає черговий термін у в’язниці, а Олександр добровольцем пішов на схід.

Проклинала побратимів з війни: онук розповів, чому вбив 82-річну бабусю граблями

Захищав шахту Бутівку і мав повагу серед військових.  Але мирне життя у чоловіка не склалося.

– Він повернувся ранений в душу. Йому треба було на реабілітацію, а всім було начхати. Раніше він ніколи не був агресивним, – розповів Володимир, знайомий Олександра.

Володимир, був свідком скандалів між родичами: бабуся, виявляється, мало не щодня проклинала внука.

Часто лихим словом згадувала і про побратимів Олександра, які не повернулися з війни.

Однак за словами внука, останнім часом бабця виганяла його, аби той знайшов нову роботу.

– Вона постійно чіплялася до мене. Невже я завжди щось зобов’язаний? Але вдячності ніколи не дочекаєшся.

Правоохоронці констатують, що за таку помсту найближчі десять років Олександр проведе у тюрмі.

Поліція відкрила справу

Про те, що на Київщині внук вбив власну бабусю, стало відомо в понеділок, 14 грудня.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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