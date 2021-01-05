Увечері 5 січня на Кільцевій дорозі у Києві сталася масштабна ДТП – зіткнулися п’ять автомобілів, вантажівка і маршрутний автобус.

На місці аварії працює поліція і п’ять швидких.

Ніхто, на щастя, не загинув, а кількість постраждалих поки не відома.

На місці ДТП спостерігається великий затор. Кільцева перекрита від Борщагівки до проспекту Академіка Палладіна.

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На Кільцевій у Києві зіткнулися п’ять авто, фура і маршрутка – утворився затор / 3 фотографии

Днями у Фастові Київської області автомобіль BMW зніс огорожу і протаранив приватний будинок. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

А 33-річний водій втік з місця ДТП і намагався уникнути відповідальності, заявивши у поліцію нібито про викрадення машини.