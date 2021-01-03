У Львівській області сталася масштабна ДТП, в результати якої постраждало дев’ять осіб.

Аварія сталася пізно ввечері 2 січня в селі Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району на трасі Київ-Чоп.

– Водій легковика ВMW не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, – повідомили в Нацполіціі.

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В результаті зіткнення постраждали дев’ятеро осіб, зокрема, троє підлітків. Всіх неповнолітніх забрали з травмами різного ступеня тяжкості в лікарні Львова та області.

Також госпіталізували водія ВMW.

Нещодавно на трасі Київ-Чоп неподалік села Угерсько Стрийського району Львівської області 30 грудня близько опівночі зіткнулися дві іномарки – Skoda та Volkswagen.

Внаслідок ДТП водій Skoda загинув на місці. А його 20-річного пасажира та 39-річного водія Volkswagen госпіталізували з травмами.