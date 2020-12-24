У селі Виноградівка Ярмолинецького району Хмельницької області горів приватний житловий будинок, загинуло дві людини.

Надзвичайна подія сталася 23 грудня ввечері.

Через необережність під час паління спалахнули домашні речі, вогонь швидко поширився на меблі та стіни.

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Бійцям ДСНС, які оперативно прибули на місце події, вдалося загасити вогонь. Під час ліквідації наслідків пожежі вогнеборці виявили тіла двох громадян 1957 та 1986 років народження.

Смерть дитини під час пожежі

23 грудня у селі Кубей Болградського району Одеської області також горів житловий будинок.

Унаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Детальніше про пожежу в Одеській області читайте на Фактах ICTV.