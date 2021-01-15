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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Пожежа у Калуші: горів завод Карпатнафтохім

У місті Калуш Івано-Франківської області сталася пожежа на території нафтового заводу. На підприємстві Карпатнафтохім загорілася піролізна піч.

Вогонь пошкодив 45 м кв території. Повідомлення про пожежу Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала о 14.40. За годину рятувальникам вдалося погасити вогонь.

Після цього на території підприємства та за його межами було проведено аналіз повітря – перевищення концентрації шкідливих речовин не зафіксовано. На місці події працювало 53 рятувальника та 16 одиниць спеціальної техніки.

  • пожежа у Калуші
  • пожежа у Калуші
  • пожежа у Калуші
  • пожежа у Калуші
Пожежа у Калуші: горів завод Карпатнафтохім / 2 фотографии

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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