У Києві колишній співробітник нацполіції організував діяльність незаконної детективної агенції. Екс-працівник мав доступ до закритих баз даних правоохоронних і державних органів.

Робочий колектив організації складався з колишніх та чинних чиновників – представників податкової служби, страхових і фінансових компаній, а також поліції. Вартість послуг агенції становила до $2 тис., зокрема часто до них зверталися клієнти з Росії та тимчасово окупованого Криму.

Детективи надавали їм інформацію щодо руху транспортних засобів, операцій з коштами інших громадян, дані з податкової, поліції, Держприкордонслужби та інших органів. Також зловмисники зламували електронні скриньки та проводили стеження.

У грудні СБУ викрила фінустанову на вимаганні. Співробітники фінансової компанії виманювали кошти з боржників, нараховуючи їм пеню 300%. За сприяння колекторів вони також погрожували клієнтам та їхнім сім’ям.