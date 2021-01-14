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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Торгував даними баз держорганів: у Києві затримали екс-поліцейського

У Києві колишній співробітник нацполіції організував діяльність незаконної детективної агенції. Екс-працівник мав доступ до закритих баз даних правоохоронних і державних органів.

Робочий колектив організації складався з колишніх та чинних чиновників – представників податкової служби, страхових і фінансових компаній, а також поліції. Вартість послуг агенції становила до $2 тис., зокрема часто до них зверталися клієнти з Росії та тимчасово окупованого Криму.

Детективи надавали їм інформацію щодо руху транспортних засобів, операцій з коштами інших громадян, дані з податкової, поліції, Держприкордонслужби та інших органів. Також зловмисники зламували електронні скриньки та проводили стеження.

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У грудні СБУ викрила фінустанову на вимаганні. Співробітники фінансової компанії виманювали кошти з боржників, нараховуючи їм пеню 300%. За сприяння колекторів вони також погрожували клієнтам та їхнім сім’ям.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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