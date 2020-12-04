СБУ викрила агітаторів, які у мережі закликали до повалення конституційного ладу України та зміни державних кордонів.

Вони чинили свої незаконні дії у Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях.

У Дніпрі слідчі вивчають причетність керівника двох громадських об’єднань до розміщення у соцмережах матеріалів із закликами до створення “спеціальних територіальних громад народовладдя”.

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А у Черкасах та Роменському районі Сумської області інтернет-агітатори закликали до зміни державних кордонів України.

Фігурантам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Нині слідство триває.

Викриття сепаратиста

Мешканцю Черкас повідомили про підозру через зневажливі висловлювання щодо суверенітету України.

Він закликав сусідні країни реалізовувати свої права на українській території.

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