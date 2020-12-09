Поширювали фейки про Covid-19: СБУ викрила понад 450 інтернет-агітаторів

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали неправдиву інформацію про коронавірус в Україні.

Відомо, що 40 з них координували з РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Тому їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за ст. 109, 110 КК України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.

Пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів.

Читайте: Вводять в оману споживачів: АМКУ має претензії до сімох виробників антисептиків

Загалом, за весь період поширення коронавірусної інфекції за матеріалами СБУ зареєстровано 99 кримінальних проваджень щодо злочинів і зловживань під час пандемії.

Напередодні СБУ викрила інтернет-агітаторів, які закликали до зміни кордонів України. Перебуваючи у Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях, вони поширювали в мережі інформацію про повалення конституційного ладу.