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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

У Бучі від отруєння чадним газом загинули двоє дорослих і дитина

На Київщині у місті Буча чадним газом отруїлись троє осіб, які мешкали у будинку.

Вогонь, огонь

За даними ДСНС, людей знайшли у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Серед жертв одна дитина 2017 року народження.

 – 1 лютого у м. Буча у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку внаслідок отруєння чадним газом загинули три людини, – повідомили у ДСНС.

Причиною трагедії та отруєння чадним газом стала несправність системи вентиляції газового котла.

Отруєння чадним газом

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Наприкінці січня у Маріуполі в приватному будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули три людини.

У ДСНС зазначили, що трагедія сталася 19 січня близько обіду, ознак пожежі не було виявлено, тому  підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій не притягувалися.

Джерело: ДСНС

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