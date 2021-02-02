У Бучі від отруєння чадним газом загинули двоє дорослих і дитина

На Київщині у місті Буча чадним газом отруїлись троє осіб, які мешкали у будинку.

За даними ДСНС, людей знайшли у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Серед жертв одна дитина 2017 року народження.

– 1 лютого у м. Буча у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку внаслідок отруєння чадним газом загинули три людини, – повідомили у ДСНС.

Причиною трагедії та отруєння чадним газом стала несправність системи вентиляції газового котла.

Отруєння чадним газом

Наприкінці січня у Маріуполі в приватному будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули три людини.

У ДСНС зазначили, що трагедія сталася 19 січня близько обіду, ознак пожежі не було виявлено, тому підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій не притягувалися.