В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила онуку в палаючому будинку

У Дніпрі судитимуть 45-річну жінку, яка напідпитку залишила в палаючому будинку свою маленьку онуку.
Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, молода бабуся вживала алкогольні напої.
Коли у будинку розпочалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.
Тікаючи з будинку, бабуся “випадково” забула про дитину і залишила її вдома.
Внаслідок пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.
Дитина вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Судовий розгляд справи триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
В Одеській області під час пожежі загинула дівчинка
В селі Кубей Болградського району пожежа забрала життя трирічної дівчинки.
Вогонь поширився невеликою кімнатою 6 м2. Натомість про опіки чи травми власників будинку не повідомлялося.
Причини пожежі та причетність батьків дитини до її загибелі встановлюються.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура