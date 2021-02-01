В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила онуку в палаючому будинку

У Дніпрі судитимуть 45-річну жінку, яка напідпитку залишила в палаючому будинку свою маленьку онуку.

Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, молода бабуся вживала алкогольні напої.

Коли у будинку розпочалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.

Тікаючи з будинку, бабуся “випадково” забула про дитину і залишила її вдома.

Внаслідок пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.

Дитина вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Судовий розгляд справи триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

В Одеській області під час пожежі загинула дівчинка

В селі Кубей Болградського району пожежа забрала життя трирічної дівчинки.

Вогонь поширився невеликою кімнатою 6 м2. Натомість про опіки чи травми власників будинку не повідомлялося.

Причини пожежі та причетність батьків дитини до її загибелі встановлюються.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура