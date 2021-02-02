В Буче от отравления угарным газом погибли двое взрослых и ребенок

На Киевщине в городе Буча угарным газом отравились три человека, которые жили в доме.

По данным ГСЧС, людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок 2017 года рождения.

— 1 февраля в г. Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом погибли три человека, — сообщили в ГСЧС.

Причиной трагедии и отравления угарным газом стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Отравление угарным газом

В конце января в Мариуполе в частном доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли три человека.

В ГСЧС отметили, что трагедия произошла 19 января около обеда, признаков пожара не было обнаружено, поэтому подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций не привлекались.