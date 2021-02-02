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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Буче от отравления угарным газом погибли двое взрослых и ребенок

На Киевщине в городе Буча угарным газом отравились три человека, которые жили в доме.

Вогонь, огонь

По данным ГСЧС, людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок 2017 года рождения.

— 1 февраля в г. Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом погибли три человека, — сообщили в ГСЧС.

Причиной трагедии и отравления угарным газом стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Отравление угарным газом

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В конце января в Мариуполе в частном доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли три человека.

В ГСЧС отметили, что трагедия произошла 19 января около обеда, признаков пожара не было обнаружено, поэтому подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций не привлекались.

Источник: ГСЧС

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