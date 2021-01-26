Поки за дверима перебував 8-річний син: у Києві чоловік зарізав колишню дружину

У під’їзді київської багатоповерхівки перерізав горло колишній дружині. Тіло жінки першим знайшов її батько.

Злочинець самостійно зізнався правоохоронцям у злочині та вказав, де його шукати.

– До жінки прийшов її колишній чоловік, який запросив на розмову на сходи. Під час розмови стався конфлікт, внаслідок якого останній дістав з кишені ніж і наніс тілесні ушкодження, несумісні з життям, – розповів керівник відділення Деснянського управління поліції Києва Ігор Мордусенко.

Сестра жертви переконана, що Ігор перерізав горло Людмилі не спонтанно. Виявилося, що екс-чоловік постійно погрожував жертві

Подружжя розійшлося ще десять років тому. Людмила, разом із їхнім сином, залишилася у квартирі батьків.

Ба більше, за тиждень до вбивства мати Людмили витягла Ігоря с того світу. Він вирішив вчинити самогубство через повішання біля квартири, де жила його колишня.

Саме мати жертви надала першу допомогу і врятувала вбивцю.

Вбивство під Одесою

У селі Виноградівка Одеської області знайшли застреленими 60-річного чоловіка та його 53-річну дружину – його біля відчиненої хвіртки, її в будинку.

Поліція встановила, що жінка загинула першою, а господар зі зброєю в руках.