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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Бив ногами і палицею: у Дніпрі чоловік жорстоко розправився над матір’ю

У Дніпрі поліція затримала 36-річного чоловіка, який жорстоко розправився над своєю матір’ю.

Бив ногами і палицею: у Дніпрі чоловік жорстоко розправився над матір’ю

Тіло 53-річної жінки з численними травмами виявили в одному із будинків Амур-Нижньодніпровського району.

Слідство встановило, що син довгий час знущався над матір’ю, після чого завдав десятки ударів ногами і дерев’яною палицею.

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Експертиза показала, що жінка померла на місці.

На причетність 36-річного чоловіка вказала німецька вівчарка слідчих під час вибірки підозрюваних. За що вбив рідну матір, чоловік так і не зізнався.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує ув’язнення терміном до 15 років. Триває досудове розслідування.

Напад на пенсіонерку у Дніпрі

Декілька тижнів тому у Дніпрі місцевий наркоман із ножем напав на консьєржку одного із будинків міста.

Слідство встановило, що спочатку він душив, а потім почав різати 76-річну бабусю кухонним ножем.

З’ясувалося, що чоловікові не вистачало грошей на наркотики: силою він забрав у закривавленої жінки 70 гривень.

У поліції запевнили, що за жорстокий розбій чоловікові світить до семи років тюрми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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