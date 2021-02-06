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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Вибух у Франції: є постраждалі та зниклі безвісти

6 лютого стався вибух в одній із будівель недалеко від центру міста Бордо у Франції. Унаслідок надзвичайної події постраждали щонайменше троє осіб, двоє людей зникли безвісти.

Вибух у Франції: є постраждалі та зниклі безвісти

Зазнали руйнувань дві сусідні будівлі.

Попередньою версією вибуху є витік газу. На місці події працюють близько півсотні пожежних.

  • Вибух у Франції – є поранені та зниклі безвісти
  • Вибух у Франції – є поранені та зниклі безвісти
  • Вибух у Франції – є поранені та зниклі безвісти
  • Вибух у Франції – є поранені та зниклі безвісти
  • Вибух у Франції – є поранені та зниклі безвісти
  • Вибух у Франції – є поранені та зниклі безвісти
Вибух у Франції: є постраждалі та зниклі безвісти / 3 фотографии

Вибух в Австрії

29 січня стався вибух в Австрії в одному з житлових будинків у комуні Лангенцерсдорф.

У результаті надзвичайної події обвалилися кілька поверхів будівлі. Зруйновано дах будівлі, третій та четвертий поверхи будівлі. Також пошкоджено сусідні будівлі та припарковані поруч автомобілі. Із-під завалів вдалося врятувати одну людину.

Джерело: bfmtv

Фото: Nicolas Laplume

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