У селі Демки Драбівського району Черкаської області наймані працівники криваво розправилися над господарем підприємства, де працювали.

Чоловіки доглядали за худобою на колишньому цегляному заводі, який перебудували під ферму. До них нерідко навідувався господар з перевірками.

Під час одного з візитів він зник без вісти. Дружина почала розшукувати його та звернулася до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіка вбили сокирою. Підозрювані – його ж працівники. Причиною начебто стало те, що він не платив їм гроші за виконану роботу, а лише годував.

Після вбивства чоловіки добу пиячили біля мертвого тіла, а потім замотали його у простирадло і винесли до погребу.

Одного підозрюваного у вбивстві затримали, іншому вдалося втекти. Чоловікам загрожує в’язниця.

Вбивство на Закарпатті

У Закарпатської області вітчим жорстоко вбив 9-річну доньку та 2-річного сина на очах їхньої матері.

За такі дії йому загрожує довічне ув’язнення.

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