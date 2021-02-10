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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Не платив, а лише годував: у Черкаській області працівники жорстоко вбили шефа

У селі Демки Драбівського району Черкаської області наймані працівники криваво розправилися над господарем підприємства, де працювали.

сокира

Чоловіки доглядали за худобою на колишньому цегляному заводі, який перебудували під ферму. До них нерідко навідувався господар з перевірками.

Під час одного з візитів він зник без вісти. Дружина почала розшукувати його та звернулася до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіка вбили сокирою. Підозрювані – його ж працівники. Причиною начебто стало те, що він не платив їм гроші за виконану роботу, а лише годував.

Після вбивства чоловіки добу пиячили біля мертвого тіла, а потім замотали його у простирадло і винесли до погребу.

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За такі дії йому загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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