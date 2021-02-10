В селе Демки Драбовского района Черкасской области наемные работники кроваво расправились над хозяином предприятия, где работали.

Мужчины ухаживали за скотом на бывшем кирпичном заводе, который перестроили под ферму. К ним нередко наведывался хозяин с проверками.

Во время одного из визитов он пропал без вести. Жена начала разыскивать его и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что мужчину убили топором. Подозреваемые — его же работники. Причиной якобы стало то, что он не платил им деньги за выполненную работу, а только кормил.

После убийства мужчины сутки выпивали возле мертвого тела, а затем замотали его в простыню и вынесли в погреб.

Одного подозреваемого в убийстве задержали, другому удалось скрыться. Мужчинам грозит тюрьма.

Убийство на Закарпатье

В Закарпатской области отчим жестоко убил 9-летнюю дочь и 2-летнего сына на глазах их матери.

За такие действия ему грозит пожизненное заключение.

Больше чрезвычайных новостей Украины читайте на Фактах ICTV.