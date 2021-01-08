На очах закривавленої матері: на Закарпатті вітчим вбив двох маленьких дітей

У Тячеві Закарпатської області вітчим вбив 9-річну доньку та 2-річного сина на очах матері. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Жорстокий інцидент стався в одному із розважальних закладів міста. 30-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочавши публічну сварку з 35-річною співмешканкою, він завдав жінці та її дітям серію тяжких ударів.

Від отриманих травм дівчинка та хлопчик померли до приїзду швидкої. Матір у важкому стані госпіталізували до лікарні.

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Чи використовував затриманий знаряддя для побиття, у поліції не повідомили.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – п.1,2,4 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох малолітніх дітей з особливою жорстокістю) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) КК України.

Слідство у справі триває.

“Новорічне” вбивство на Хмельниччині

У Славуті Хмельницької області 35-річний чоловік загинув у новорічну ніч, завітавши у гості до своєї колишньої співмешканки.

24-річний хлопець, який святкував Новий рік разом із дівчиною, почав бійку, а згодом розправився із колишнім своєї коханої.

За скоєний злочин хлопцеві загрожує до 10 років в’язниці.