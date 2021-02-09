Перемир’я закінчилося, ми повинні відповідати силою: Кравчук про ситуацію на Донбасі

Для встановлення миру на окупованих територіях Донбасу Україна повинна більш різко відповідати на провокації бойовиків.

Про це в інтерв’ю одному із українських видань заявив глава української делегації в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук.

На його думку, українські військовослужбовці повинні почати на силу відповідати силою, а на постріли – дзеркально пострілами. Також Леонід Кравчук підкреслив, що ОРДЛО знаходяться російські найманці, командири і російську зброю.

– Перемир’я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи свої наміри. Тому ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних діям з боку агресора. Ми маємо думати про Україну, – сказав політик.

Росія продовжує вести подвійну гру щодо Донбасу, і найближчим часом ситуація не зміниться.

Окремо Леонід Кравчук зазначив, що це пов’язано зі справою російського опозиційного блогера Олексія Навального, після якої в Росії набирає сили диктаторський режим.

– Це видно і щодо Олексія Навального, і як на це реагує Путін. Раніше своєю пропагандою Путін міг обманювати всіх, а тепер – вже немає. Тепер йому доводиться діяти більш рішуче і радикально: такі рішучі, радикальні дії поширюються і на Донбас.

Нагадаємо, загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє про провокації бойовиків, поранення та бойові втрати серед українських військовослужбовців.

6 лютого під Мар’їнкою внаслідок підриву загинули відразу двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Солдати Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний загинули на місці, третього військовослужбовця, який перебував разом із ними, госпіталізували.