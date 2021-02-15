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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

$5 тис. за закриття справи: на Дніпропетровщині затримали адвоката та поліцейську

У місті Кам’янське Дніпропетровської області затримали на хабарі адвоката та слідчу Національної поліції. Майор поліції придумала злочинну схему з отримання коштів від матері хлопця, якого підозрюють вчиненні ДТП.

ДБР затримання

Для реалізації задуму поліцейська змовилася зі знайомим адвокатом. Той уклав договір з матір’ю винуватця ДТП щодо надання послуг. Після цього він повідомив жінці, що для закриття кримінального провадження необхідно заплатити $5 тис.

Правоохоронці затримали адвоката та слідчу під час отримання коштів. Наразі їм повідомлено про підозру. Фігурантам справи може загрожувати до 10 років за ґратами.

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Напередодні у Миколаївській області затримали бухгалтера поліції. 45-річна жінка безпідставно виписувала своїм колегам премії, після чого забирала значну частину собі. Яке покарання вона отримає, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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