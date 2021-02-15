$5 тис. за закриття справи: на Дніпропетровщині затримали адвоката та поліцейську

У місті Кам’янське Дніпропетровської області затримали на хабарі адвоката та слідчу Національної поліції. Майор поліції придумала злочинну схему з отримання коштів від матері хлопця, якого підозрюють вчиненні ДТП.

Для реалізації задуму поліцейська змовилася зі знайомим адвокатом. Той уклав договір з матір’ю винуватця ДТП щодо надання послуг. Після цього він повідомив жінці, що для закриття кримінального провадження необхідно заплатити $5 тис.

Правоохоронці затримали адвоката та слідчу під час отримання коштів. Наразі їм повідомлено про підозру. Фігурантам справи може загрожувати до 10 років за ґратами.

Напередодні у Миколаївській області затримали бухгалтера поліції. 45-річна жінка безпідставно виписувала своїм колегам премії, після чого забирала значну частину собі. Яке покарання вона отримає, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.