Правоохоронці затримали керівника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА за відкат при розподілі ковідного фонду.

Чиновник вимагав хабара у розмірі понад 1,2 млн грн у генерального директора житомирської лікарні за закупівлю кисневого обладнання. За таку послугу політик просив 10% – 123 тис. грн.

Посадовець встиг отримати 51 тис. грн. Його затримали після того, як він одержав другу частину грошей.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою КК України.

Чиновнику загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.







1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі / 2 фотографии

Екс-посадовця Держгеокадастру засудили за хабар

У Луганській області засудили за хабар розміром 500 тис. грн колишнього в. о. керівника Держгеокадастру.

У 2017 році чоловік отримав кошти за видачу наказів на документацію щодо земельних ділянок. Чиновника взяли під варту в залі суду.