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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі

Правоохоронці затримали керівника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА за відкат при розподілі ковідного фонду.

1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі

Чиновник вимагав хабара у розмірі понад 1,2 млн грн у генерального директора житомирської лікарні за закупівлю кисневого обладнання. За таку послугу політик просив 10% – 123 тис. грн.

Посадовець встиг отримати 51 тис. грн. Його затримали після того, як він одержав другу частину грошей.

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Чоловікові повідомили про підозру за статтею 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою КК України.

Чиновнику загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

  • 1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі
  • 1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі
  • 1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі
  • 1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі
1,2 млн грн з ковідного фонду: чиновника Житомирської ОДА спіймали на хабарі / 2 фотографии

Екс-посадовця Держгеокадастру засудили за хабар

У Луганській області засудили за хабар розміром 500 тис. грн колишнього в. о. керівника Держгеокадастру.

У 2017 році чоловік отримав кошти за видачу наказів на документацію щодо земельних ділянок. Чиновника взяли під варту в залі суду.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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