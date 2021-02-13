В Одеській області жінка застрелила собаку, а фото кинула у чат села

У селі Красносілка в Одеській області жінка застрелила собаку.
Про це повідомляє громадська зоозахисна організація Закон природи.
Жінка вбила сусідську хаскі, яка, за її словами, крала курей.
Ба більше, вона сфотографувала труп тварини і надіслала ці знімки в чат села. Після того як у чаті піднялася буря критики і погроз, автор видалив фото і швидко прибрав тіло розстріляної тварини.
Крім того, деякі місцеві жителі кажуть, що курей задушила лисиця, а не собака. На місце події вже вирушила поліція.
В Одеській області пенсіонер жорстоко побив хаскі
2 лютого у селі Холодна Балка Одеської області 67-річний пенсіонер жорстоко побив собаку породи хаскі.
Тварина потрапила до ветеринарної клініки з пробитим черепом, переломами лап.
Чоловік вчинив напад на пса через те, що той начебто вбив його домашніх курей.
Джерело: ГО Закон Природи