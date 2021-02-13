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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одеській області жінка застрелила собаку, а фото кинула у чат села

У селі Красносілка в Одеській області жінка застрелила собаку.

В Одеській області жінка застрелила собаку, а фото кинула у чат села

Про це повідомляє громадська зоозахисна організація Закон природи.

Жінка вбила сусідську хаскі, яка, за її словами, крала курей.

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Ба більше, вона сфотографувала труп тварини і надіслала ці знімки в чат села. Після того як у чаті піднялася буря критики і погроз, автор видалив фото і швидко прибрав тіло розстріляної тварини.

Крім того, деякі місцеві жителі кажуть, що курей задушила лисиця, а не собака. На місце події вже вирушила поліція.

В Одеській області пенсіонер жорстоко побив хаскі

2 лютого у селі Холодна Балка Одеської області 67-річний пенсіонер жорстоко побив собаку породи хаскі.

Тварина потрапила до ветеринарної клініки з пробитим черепом, переломами лап.

Чоловік вчинив напад на пса через те, що той начебто вбив його домашніх курей.

Джерело: ГО Закон Природи

Фото: Depositphotos

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