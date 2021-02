У США літаку авіакомпанії United Airlines довелося здійснити аварійну посадку у аеропорту міста Денвер (штат Колорадо) через несправність одного з двигунів.

Boeing 777-200 вилетів 20 лютого з Денвера до Гонолулу, проте через деякий час після зльоту загорівся правий двигун літака.

Пасажири зняли момент загоряння двигуна, це відео поширилося у мережі.

Під час приземлення судна частина обшивки літака відірвалася і впала у дворах місцевих мешканців. Уламки знаходили у містах Блумфілд і Боулдер (штат Колорадо).

Літаку вдалося приземлитися.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT

На його борту було понад 200 людей, ніхто з них не постраждав.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021