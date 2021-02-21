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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У США під час руху загорівся літак, його шматки приземлилися у дворах людей

У США літаку авіакомпанії United Airlines довелося здійснити аварійну посадку у аеропорту міста Денвер (штат Колорадо) через несправність одного з двигунів.

Колорадо - літак

Boeing 777-200 вилетів 20 лютого з Денвера до Гонолулу, проте через деякий час після зльоту загорівся правий двигун літака.

Пасажири зняли момент загоряння двигуна, це відео поширилося у мережі.

Під час приземлення судна частина обшивки літака відірвалася і впала у дворах місцевих мешканців. Уламки знаходили у містах Блумфілд і Боулдер (штат Колорадо).

Літаку вдалося приземлитися.

На його борту було понад 200 людей, ніхто з них не постраждав.

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Джерело: The New York Times, Manavparody, Broomfield Police

Фото: Broomfield Police

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