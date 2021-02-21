У США літаку авіакомпанії United Airlines довелося здійснити аварійну посадку у аеропорту міста Денвер (штат Колорадо) через несправність одного з двигунів.
Boeing 777-200 вилетів 20 лютого з Денвера до Гонолулу, проте через деякий час після зльоту загорівся правий двигун літака.
Пасажири зняли момент загоряння двигуна, це відео поширилося у мережі.
Під час приземлення судна частина обшивки літака відірвалася і впала у дворах місцевих мешканців. Уламки знаходили у містах Блумфілд і Боулдер (штат Колорадо).
Літаку вдалося приземлитися.
Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT
— manavparody (@manavparody) February 20, 2021
На його борту було понад 200 людей, ніхто з них не постраждав.
Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV
— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021
Падіння вертольота на Кубі
У січні 2021 року на Кубі впав військовий вертоліт.
Унаслідок надзвичайної події п’ять людей загинуло.
Більше про падіння вертольота на Кубі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The New York Times, Manavparody, Broomfield Police
Фото: Broomfield Police