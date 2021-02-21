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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Нігерії розбився військовий літак – всі загинули

У Нігерії розбився літак Військово-повітряних сил перед посадкою в столиці країни Абуджі.

У Нігерії розбився військовий літак – всі загинули

Внаслідок аварії загинули всі семеро осіб, які перебували на борту.

Військовий віце-маршал авіації Ібікунле Дарамола написав в Twitter, що літак ВПС Нігерії повідомив про несправності двигуна.

Одразу почали з’являтися перші фото з місця аварії нігерійського літака ВПС.

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Дарамола додав, що літак прямував в Мінну в північному штаті Нігерії.

Начальник штабу авіації наказав негайно провести розслідування. ВПС закликали громадськість зберігати спокій і чекати результатів розслідування.

Аварія літака в США

У США літаку авіакомпанії United Airlines довелося здійснити аварійну посадку у аеропорту міста Денвер (штат Колорадо) через несправність одного з двигунів.

Boeing 777-200 вилетів 20 лютого з Денвера до Гонолулу, проте через деякий час після зльоту загорівся правий двигун літака.

Фото: Depositphotos

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