У Нігерії розбився літак Військово-повітряних сил перед посадкою в столиці країни Абуджі.

Внаслідок аварії загинули всі семеро осіб, які перебували на борту.

Військовий віце-маршал авіації Ібікунле Дарамола написав в Twitter, що літак ВПС Нігерії повідомив про несправності двигуна.

Одразу почали з’являтися перші фото з місця аварії нігерійського літака ВПС.

– A Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft enroute Minna has crashed into a bush along the Abuja airport runway short after reporting engine failure.

Reports have it that there are no survivors. pic.twitter.com/j32a1xVd9t

— Seun Ibitoye™???? (@SeunIbitoye01) February 21, 2021