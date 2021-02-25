На Дніпропетровщині шахраї під виглядом фінансування торгів на біржах ошукали 100 осіб на суму понад 1 млн грн.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Дніпра у віці 33-х та 37-ми років через веб-сайт пропонували заробити, взявши участь у фінансових операціях на міжнародних біржах.

Зловмисники для роботи з клієнтами утворили call-центр, звідки здійснювали приховані дзвінки за допомогою IP-телефонії. Також вони залучили до роботи близько 15 операторів.

Однією з умов участі у фінансових операціях була сплата так званого інвестиційного внеску. Вклади нібито розміщувалися на веб-гаманцях, однак насправді зараховувалися на підконтрольні рахунки шахраїв.

На сайті зловмисники постійно оновлювали інформацію про нібито успішність фінансових операцій. Окрім того, вони пропонували клієнтам збільшувати суму внеску для більшого заробітку.

Потерпілі при спробі повернути вкладені гроші, отримували відмову. Далі – шахраї блокували їхні облікові записи.











Фейкові міжнародні біржі: на Дніпропетровщині викрили шахраїв / 3 фотографии

Під час обшуків у зловмисників вилучили комп’ютерну техніку, телефони, мережеве обладнання.

Тепер шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно у Києві затримали трьох злоувмисників, які пропонували людям отримати гроші за фінансування торгів на біржах.

Аферисти створили компанію у Києві і найняли на роботу близько 50 осіб.

Так, після одержання інвестованих грошей працівники компанії одразу блокували своїх вкладників.