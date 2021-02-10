Поліція затримала 31-річного жителя Вінниччини, який розробив фішингові сайти та видавав їх за ресурси для онлайн-переказу грошей.

Коли користувачі заходили на його сайт та намагались скористатися послугами, зловмисник отримував їхні банківські дані і привласнював усі гроші з рахунків.

Чоловік також користувався платними маркетинговими та аналітичними ресурсами. Це дало змогу вивести його сайти вгору списку пошукових систем та заманити в пастку більше інтернет-користувачів.

В оселі та транспортному засобі підозрюваного проведено обшук та вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки та жорсткі диски, все це відправлено на експертизу.

Наразі слідство встановлює кількість та особи потерпілих, за незаконні фінансові операції чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення за ч. 3 ст. 190 про шахрайство.

Кіберзлочини в Україні

8 лютого Факти ICTV повідомляли про затримання группи колекторів, які шантажували боржників порнографічними зображеннями, які створили власноруч за допомогою фотомонтажу.

За підрахунками правоохоронців, вони погрожували більше ніж 360 тис. громадян.