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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников

На Днепропетровщине мошенники под видом финансирования торгов на биржах обманули 100 человек на сумму более 1 млн грн.

кібеполіція

Правоохранители установили, что двое жителей Днепра в возрасте 33-х и 37-ми лет через веб-сайт предлагали заработать, приняв участие в финансовых операциях на международных биржах.

Злоумышленники для работы с клиентами образовали call-центр, откуда совершали скрытые звонки с помощью IP-телефонии. Также они привлекли к работе около 15 операторов.

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Одним из условий участия в финансовых операциях была уплата так называемого инвестиционного взноса. Вклады якобы размещались на веб-кошельках, однако на самом деле зачислялись на подконтрольные счета мошенников.

На сайте злоумышленники постоянно обновляли информацию о якобы успешности финансовых операций. Кроме того, они предлагали клиентам увеличивать сумму вклада для большего заработка.

Пострадавшие при попытке вернуть вложенные деньги, получали отказ. Дальше — мошенники блокировали их учетные записи.

  • Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
  • Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
  • Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
  • Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
  • Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
  • Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
Фейковые международные биржи: на Днепропетровщине разоблачили мошенников / 3 фотографии

Во время обысков у злоумышленников изъяли компьютерную технику, телефоны, сетевое оборудование.

Теперь мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Недавно в Киеве задержали трех злоумышленников, которые предлагали людям получить деньги за финансирование торгов на биржах.

Аферисты создали компанию в Киеве и наняли на работу около 50 человек.

Так, после получения инвестированных денег сотрудники компании сразу блокировали своих вкладчиков.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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