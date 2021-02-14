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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Польщі автобус з українцями через ожеледицю злетів з дороги і протаранив дерево

У Мазовецькому воєводстві Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. В результаті аварії постраждали п’ятеро людей.

ДТП

За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen T4 намагався розминутися з іншим транспортним засобом на вузькій дорозі, покритій ожеледицею, і виїхав на узбіччя. В результаті 30-річний водій не впорався з керуванням і автобус врізався в дерево.

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У Volkswagen їхали вісім громадян України. Постраждалих госпіталізували, їх життю нічого не загрожує.

ДТП на Рівненщині

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.

В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

Джерело: grojec24.net

Фото: Depositphotos

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