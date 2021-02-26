Ґвалтував 9-річну падчерку для зйомок у порно: поліція викрила злочинця

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Підозрюваний періодично ґвалтував доньку своєї співмешканки. Крім того, він знімав це на камеру та розповсюджував порнографічний контент у даркнеті.

Під час обшуку на комп’ютері чоловіка виявлено матеріали сексуального характеру за участі дитини, зокрема фото та відео її ґвалтування.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру – правоохоронці помістили його ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

В Одесі батько ґвалтував дітей

В Одесі затримали чоловіка, який на постійній основі ґвалтував двох доньок і дружину. Він пояснював вчинок тим, що хотів стати першим чоловіком у неповнолітніх дівчаток.

Читайте подробиці зґвалтування батьком доньок в Одесі на Фактах ICTV.