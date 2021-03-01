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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Вибух у школі в Миколаївській області: під завалами шукають людину

У Миколаївській області на території загальноосвітньої школи вибухнув твердопаливний котел. За даними ДСНС, під завалами знаходиться людина.

Вибух у школі в Миколаївській області: під завалами шукають людину

Вибух стався у селі Іванівка Очаківського району, приблизно о 7.30 ранку, в котельній на території школи. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовано пожежниками. Дітей на території навчального закладу не було.

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На місце події направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С та автокран КTA-18, для порятунку чоловіка з-під залізобетонної плити.

  • На Миколаївщині вибухнув котел на території школи – ФОТО
  • На Миколаївщині вибухнув котел на території школи – ФОТО
  • На Миколаївщині вибухнув котел на території школи – ФОТО
  • На Миколаївщині вибухнув котел на території школи – ФОТО
Вибух у школі в Миколаївській області: під завалами шукають людину / 2 фотографии

Вибух у Чернівцях

У Чернівцях у лікарні для хворих на Covid-19 стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина, ще одна травмувалася.

Спочатку була висунута версія про вибух кисневого балону, але мер міста Роман Клічук вже спростував її.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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