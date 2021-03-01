На Миколаївщині вибухнув котел на території школи – ФОТО

У Миколаївській області на території загальноосвітньої школи вибухнув твердопаливний котел. За даними ДСНС, під завалами знаходиться людина.

Вибух стався у селі Іванівка Очаківського району, приблизно о 7.30 ранку, в котельній на території школи. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовано пожежниками. Дітей на території навчального закладу не було.

Читайте У Дрогобичі двоє людей загинули через вибух

На місце події направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С та автокран КTA-18, для порятунку чоловіка з-під залізобетонної плити.







Вибух у школі в Миколаївській області: під завалами шукають людину / 2 фотографии

Вибух у Чернівцях

У Чернівцях у лікарні для хворих на Covid-19 стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина, ще одна травмувалася.

Спочатку була висунута версія про вибух кисневого балону, але мер міста Роман Клічук вже спростував її.