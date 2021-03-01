У місті Бобровиця Чернігівській області водій таксі вбив пасажира. Між чоловіками під час поїздки стався конфлікт, під час якої обвинувачений вбив клієнта ножем. Після цього він відвіз тіло за лісу, що знаходився за 10 км від місця злочину.

Таксист присипав мертвого чоловіка снігом, а знаряддя вбивства викинув.

До поліції звернулася дружина загиблого. Вона повідомила, що чоловік зник після того, як сів в автомобіль до таксиста біля будинку свого друга.

Правоохоронці провели обшуки в транспортному засобі та виявили низку доказів, що свідчать про скоєння вбивства.

Фігурант справи уже раніше був судимий за аналогічний злочин, а також за вирощування та зберігання наркотиків. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Таксист отруїв і пограбував пасажирів

У Київській області водій таксі підсипав у каву пасажирам отруту, а потім пограбував їх. Товариші разом вийшли з ресторану, таксист побачив їх і запропонував свої послуги.

Дорогою він пригостив пасажирів кавою, після якої вони втратили свідомість. Один з чоловіків помер.