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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

У Швеції невідомий напав з ножем на людей – є поранені

У місті Ветланд на півдні Швеції невідомий чоловік з холодною зброєю напав на людей. Він поранив вісім осіб.

Теракт у Швеції

Нападник був озброєний ножем. У повідомленні поліції Швеції йдеться, що підозр у скоєнні терористичного злочину немає.

За даними поліції нападнику близько 20 років, його затримали швидко – через 15 хвилин після повідомлення про інцидент в поліцію. Під час затримання поліція застосувала вогнепальну зброю, тому підозрюваного з пораненням доставили до лікарні.

— Поліція встановила контакт з вісьмома постраждалими під час інциденту. У поліції хочуть підкреслити, що попереднє розслідування стосується замаху на вбивство. Наразі підозр у скоєнні терористичних злочинів немає, – йдеться у повідомленні поліції.

Деякі постраждалі через напад також доставлені до шпиталю, на щастя, їхні поранення легкі.

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Мотив нападника поки невідомий. Наразі хлопець перебуває під наглядом правоохоронців, але допитати їм його досі не вдалося.

Напад у Брюсселі

1 лютого у Брюсселі, у метрополітені, чоловік з ножем напав на перехожих. Внаслідок надзвичайної події постраждали люди.

За інформацією правоохоронців, це не був теракт, а напад “у контексті приватної справи”.

Фото: Carl Carlert

Джерело: AFP

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