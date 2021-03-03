У місті Ветланд на півдні Швеції невідомий чоловік з холодною зброєю напав на людей. Він поранив вісім осіб.

Нападник був озброєний ножем. У повідомленні поліції Швеції йдеться, що підозр у скоєнні терористичного злочину немає.

За даними поліції нападнику близько 20 років, його затримали швидко – через 15 хвилин після повідомлення про інцидент в поліцію. Під час затримання поліція застосувала вогнепальну зброю, тому підозрюваного з пораненням доставили до лікарні.

— Поліція встановила контакт з вісьмома постраждалими під час інциденту. У поліції хочуть підкреслити, що попереднє розслідування стосується замаху на вбивство. Наразі підозр у скоєнні терористичних злочинів немає, – йдеться у повідомленні поліції.

Деякі постраждалі через напад також доставлені до шпиталю, на щастя, їхні поранення легкі.

Мотив нападника поки невідомий. Наразі хлопець перебуває під наглядом правоохоронців, але допитати їм його досі не вдалося.

Напад у Брюсселі

1 лютого у Брюсселі, у метрополітені, чоловік з ножем напав на перехожих. Внаслідок надзвичайної події постраждали люди.

За інформацією правоохоронців, це не був теракт, а напад “у контексті приватної справи”.

Фото: Carl Carlert