Нацполіція викрила копів, які продавали дозвіл на зброю: деталі та версія слідства

Нацполіція викрила корупційну схему, під час якої правоохоронці продавали дозвіл на мисливську вогнепальну, нарізну, гладкоствольну та травматичну зброю через інтернет. Факти ICTV розповідають деталі події, версію слідства та що про це говорять у Нацполіції.

Дмитро жити не може без полювання. На відкриття сезону чекає, як на свято. Згадує, як хвилювався, коли вперше в житті отримував дозвіл на володіння вогнепальною зброєю.

– Дали направлення для проходження медогляду. Треба було зібрати сертифікат від нарколога та психіатра, пройти загальний медичний огляд. Мені надали квитанцію на сплату за сам дозвіл і за державне мито. Здав ці документи, оригінали квитанцій і приблизно за місяць я отримав дозвіл, – говорить мисливець Дмитро.

Йому довелося побігати по різних інстанціях, стовбичити під кабінетами та відпрошуватися із роботи. Але дехто таке питання вирішував значно простіше. Вогнепал та документи купував, не виходячи з власного дому. І цю грандіозну корупційну схему організували правоохоронці.

– Ми вже викрили дев’ять співробітників поліції, які організовували та брали участь в цій схемі. Серед них посадовці центрального апарату Національної поліції та працівники в регіонах. Усі керівники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби, – зазначає керівник Національної поліції України Ігор Клименко.

Прізвищ не називають. Але з власних джерел Надзвичайним новинам стало відомо, що у справі про торгівлю дозволами фігурує заступник керівника департаменту превентивної діяльності Андрій Аносов, керівник відділу за обігом зброї та інспектор. У їхніх службових кабінетах вже провели обшуки. Продажні правоохоронці до того знахабніли, що оголошення про свої послуги виставляли в інтернеті. Серед замовників були їхні колеги, чиновники та депутати різних рівнів.

– Тарифи були сталими. Зазвичай вони брали $200 за оформлення гладкоствольної зброї. За травматичну від 300 до 500 “зелених”. І так все відбувалося раз на три роки. Бо термін же ж продовжується раз на три роки. Ваше завдання лише віддати гроші. Все решту робили вони самі, самостійно. І про це відомо всім, – говорить керівник української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Якщо в охочого придбати зброю була непогашена судимість або він перебував на обліку у нарко- або псих диспансері, за $600-800 вирішувалися також ці питання. Звичайно, це робилося у зв’язці з корумпованими медиками. І за видачу липових довідок частина хабара відходила конкретним лікарям.

Левова частка доходів була від охочих володіти травматами, бо їх отримати складніше, аніж мисливську рушницю. Закон чітко вказує, хто може носити такий пістолет: депутати, журналісти, судді, військові та правоохоронці. Але хруст доларів творив справжні дива.

– Це така була комплексна послуга, коли тебе включали до окремої категорії, за твої гроші. Ну, це катастрофа! Країною бігають сотні тисяч якихось там невідомих журналістів або помічників народних депутатів, – зазначає керівник української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

А додати сюди ще нагородну зброю, яку роздають направо й наліво. Приблизно 50 тис., кажуть експерти, роздарували. Уявіть лише, скільки всього в країні обертається незареєстрованих стволів.

– У народних депутатів у багатьох є нагородна зброя. У деяких і по декілька одиниць. Є і кулемет Максим, є автомат Хеклер і Кох – МП5. Його використовують спецпідрозділи. Це й короткоствольні Глок 17, 19. І Нагани, і ТТ і пістолети Макарова, – говорит власник зброї Дмитро.

Додаткові корупційні можливості з’явилися у копів-перевертнів завдяки карантину. Видачу і продовження дозволів начебто заморозили. Але тільки не для тих, хто накинув $100 доларів. Керівництво Нацполіції тепер обіцяє перетрусити всі архіви.

– Кожна особова справа власника зброї в України буде окремо перевірена щодо законності отримання дозволу. Понад 2 тис., що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю вилучено, – говорить керівник Національної поліції України Ігор Клименко.

Та от експерти переконані – «лівих» дозволів не дві тис., а сотні тисяч! І коли пристрасті затихнуть, ця схема знову відродиться. Як вихід бачать новий закон про обіг зброї, який би передав повноваження обліку вогнепалів від МВС до Мін’юсту.

Нацполіція викрила корупційну схему

Працівники Нацполіції півроку проводили перевірку, внаслідок якої виявили значні порушення у видачі дозволів на мисливську вогнепальну, нарізну, гладкоствольну та травматичну зброю.

Іноді дозвіл на зброю видавали навіть без участі громадянина, а оголошення про незаконний продаж документів розміщували у спільнотах месенджерів. За це звільнили щонайменше чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції, а також п’ятьох відповідальних співробітників у регіонах.