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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Український завод фінансував “ЛНР”: екс-керівника оголошено в розшук

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому директору вагонобудівного заводу в Луганській області. Чоловіка звинувачують у фінансуванні так званої ЛНР.

СБУ

Слідством встановлено, що Стаханівський вагонобудівний завод, який від початку воєнних дій перебуває під контролем російських бойовиків, реалізовував продукцію на території Луганщини та Російської Федерації.

Вантажні залізничні вагони транспортували до Росії через неконтрольовані пункти пропуску. Податки від проданих товарів спрямовувалися на фінансування “Луганської народної республіки”. За 2017-2019 роки сума склала понад 500 тис. грн.

Колишнього керівника підприємства оголошено в розшук.

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Затримання російського найманця

У січні Служба безпеки затримала громадянина України, який служив у лавах незаконних збройних формуваннях окупантів.

Мешканець Луганської області був членом так званої МДБ ЛНР та працював на пункті пропуску. Правоохоронці знайшли його в Одесі.

Джерело: СБУ

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