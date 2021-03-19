На території Луганської області СБУ виявила одразу три схрони бойовиків так званої ЛНР.

Ймовірно, боєприпаси належать ворожій диверсійно-розвідувальній групі, учасники якої причетні до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.

Серед вилученого – понад 30 кг вибухових речовин та бойові елементи реактивної системи залпового вогню Смерч.

Селище Тернове Старобільського району

Схованку виявили у лісосмузі. Працівники СБУ вилучили 7 бойових елементів реактивної системи Смерч, які містять майже10 кг гексогену, а також 12 гранат РГД-5 та Ф-1.

За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.

Селище Кринички Старобільського району

Зі схованки вилучили:

20 кг тротилу;

детонатор;

гранатомет РПГ-22;

5 бойових гранат;

3 гранатометні постріли;

понад 200 набоїв.

Рубіжне

Зі схованки співробітники СБУ вилучили:

6 протитанкових гранат РПГ-26;

9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг;

3 протипіхотні міни МОН-50;

43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;

1 упаковка пластиду;

капсуль-детонатори;

освітлювальні ракети.



















Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків / 5 фотографий

Усі засоби ураження було знешкоджено. Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які організували схрони боєприпасів.