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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків

На території Луганської області СБУ виявила одразу три схрони бойовиків так званої ЛНР.

Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків

Ймовірно, боєприпаси належать ворожій диверсійно-розвідувальній групі, учасники якої причетні до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.

Серед вилученого – понад 30 кг вибухових речовин та бойові елементи реактивної системи залпового вогню Смерч.

Селище Тернове Старобільського району

Схованку виявили у лісосмузі. Працівники СБУ вилучили 7 бойових елементів реактивної системи Смерч, які містять майже10 кг гексогену, а також 12 гранат РГД-5 та Ф-1.

За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.

Селище Кринички Старобільського району

Зі схованки вилучили:

  • 20 кг тротилу;
  • детонатор;
  • гранатомет РПГ-22;
  • 5 бойових гранат;
  • 3 гранатометні постріли;
  • понад 200 набоїв.
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Рубіжне

Зі схованки співробітники СБУ вилучили:

  • 6 протитанкових гранат РПГ-26;
  • 9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг;
  • 3 протипіхотні міни МОН-50;
  • 43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;
  • 1 упаковка пластиду;
  • капсуль-детонатори;
  • освітлювальні ракети.
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
  • Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків
Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків / 5 фотографий

Усі засоби ураження було знешкоджено. Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які організували схрони боєприпасів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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