Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків

На території Луганської області СБУ виявила одразу три схрони бойовиків так званої ЛНР.
Ймовірно, боєприпаси належать ворожій диверсійно-розвідувальній групі, учасники якої причетні до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.
Серед вилученого – понад 30 кг вибухових речовин та бойові елементи реактивної системи залпового вогню Смерч.
Селище Тернове Старобільського району
Схованку виявили у лісосмузі. Працівники СБУ вилучили 7 бойових елементів реактивної системи Смерч, які містять майже10 кг гексогену, а також 12 гранат РГД-5 та Ф-1.
За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.
Селище Кринички Старобільського району
Зі схованки вилучили:
- 20 кг тротилу;
- детонатор;
- гранатомет РПГ-22;
- 5 бойових гранат;
- 3 гранатометні постріли;
- понад 200 набоїв.
Рубіжне
Зі схованки співробітники СБУ вилучили:
- 6 протитанкових гранат РПГ-26;
- 9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг;
- 3 протипіхотні міни МОН-50;
- 43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 1 упаковка пластиду;
- капсуль-детонатори;
- освітлювальні ракети.
Усі засоби ураження було знешкоджено. Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які організували схрони боєприпасів.