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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Все тіло у синцях і подряпинах: на Миколаївщині побили 11-місячного хлопчика

У Миколаївській області у місцеву дитячу лікарню з численними травмами госпіталізували 11-місячного хлопчика. Обличчя, ручки та ніжки немовляти були повністю вкриті жахливими синцями та подряпинами.

дитина, немовля

16-річна матір дитини запевняє, що це не вона вчинила таке з сином. Мовляв, поки вона була на роботі, за ним доглядала подруга.

За словами 16-річної Вікторії, вона не одразу помітила синці на тілі дитини, бо він був помальований маркером. Але дівчину насторожила дивна поведінка хлопчика – він постійно плакав та не дозволяв доторкнутися до себе. І коли мати зі свекрухою стали купати малюка, тоді начебто й викрилася страшна правда.

Однак матір подруги, з якою нібито залишали 11-місячного Максима, заперечує це. Каже, Вікторії з сином у їхній квартирі ніколи не було.

– Ми її не бачили, цю дитину, вона якомусь чоловіку цю дитину залишала. І де вона вешталася ці п’ять днів – невідомо.

 

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Матір викинула новонародженого в туалет

Напередодні у Херсонській області тіло малюка знайшли у туалеті. Місцева медсестра повідомила, що у лікарню госпіталізували жінку з кровотечею.

Експертиза встановила, що вона була вагітною, але дитини з нею не було.

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