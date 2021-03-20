Все тіло у синцях і подряпинах: на Миколаївщині побили 11-місячного хлопчика

У Миколаївській області у місцеву дитячу лікарню з численними травмами госпіталізували 11-місячного хлопчика. Обличчя, ручки та ніжки немовляти були повністю вкриті жахливими синцями та подряпинами.

16-річна матір дитини запевняє, що це не вона вчинила таке з сином. Мовляв, поки вона була на роботі, за ним доглядала подруга.

За словами 16-річної Вікторії, вона не одразу помітила синці на тілі дитини, бо він був помальований маркером. Але дівчину насторожила дивна поведінка хлопчика – він постійно плакав та не дозволяв доторкнутися до себе. І коли мати зі свекрухою стали купати малюка, тоді начебто й викрилася страшна правда.

Однак матір подруги, з якою нібито залишали 11-місячного Максима, заперечує це. Каже, Вікторії з сином у їхній квартирі ніколи не було.

– Ми її не бачили, цю дитину, вона якомусь чоловіку цю дитину залишала. І де вона вешталася ці п’ять днів – невідомо.

Матір викинула новонародженого в туалет

Напередодні у Херсонській області тіло малюка знайшли у туалеті. Місцева медсестра повідомила, що у лікарню госпіталізували жінку з кровотечею.

Експертиза встановила, що вона була вагітною, але дитини з нею не було.