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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Забив до смерті вночі: на Черкащині чоловік напав на дружину священика

У селі на Черкащині чоловік пролазив на чужі подвір’я і видивлявся самотніх та беззахисних. Нещодавно він напав на пенсіонерку та забив її до смерті.

смерть, вбивство

Тієї ночі чоловік намагався вдертися до кількох будинків. Злочинець йшов вулицями села, стукав в двері та вибивав вікна. А на ранок місцеві дізналися, що від його рук загинула 78-річна дружина священика.

Він наніс їй численні удари ногами та руками. Скалічену та напівпритомну жінку знайшов вранці її син. З помешкання пенсіонерки нічого не зникло.

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Правоохоронці вийшли на місцевого жителя Анатолія, який розповів, що до нього з міста приїхав приятель і пізно ввечері пішов на прогулянку.

Ймовірним вбивцею виявився 40-річний житель Умані, який вже має судимість за сексуальне насилля.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Вбивство на Рівненщині

У місті Сарни Рівненської області затримали 17-річного юнака, який заради грошей вбив сокирою листоношу.

Жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього та зателефонувала до співмешканця матері. Чоловік викликав швидку, проте медики лише констатували смерть потерпілої. 

Подробиці кривавого вбивства на Рівненщині, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Pixabay

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