У Єгипті на північ від провінції Сохаг 26 березня в результаті зіткнення двох поїздів загинули щонайменше 32 людини, ще , 84 отримали травми різного степеня тяжкості.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я країни.

У Мінтрансі назвали попередню причину аварії. Два поїзди зіткнулися після того, як невідомі пасажири витягнули аварійний клапан першого поїзда, змусивши його зупинитися.

На місці катастрофи працюють 36 автомобілів швидкої допомоги.

За даними місцевих ЗМІ, поїзди рухалися на невеликій швидкості, тому постраждали тільки два вагони, а третій перекинувся.

????#BREAKING| Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt’s Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag| #طهطا #سوهاج #عاجل #مصر pic.twitter.com/OgOuIaDxfr

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021