В Сумській області школярку врятували від зґвалтування (ФОТО)

В місті Кролевець Сумської області випадкова перехожа врятувала школярку, яку ледь не зґвалтував невідомий хлопець.

Жінка йшла вулицею і раптово почула гучні крики дівчини. Нападник повалив школярку на землю і намагався стягнути з неї джинси.

Дівчина плакала і благала про допомогу: коли хлопець зрозумів, що їх почули, швидко втік.

– Отямившись, школярка описала прикмети невідомого. На пошуки підозрюваного було орієнтовано наряди поліції міста, і вже за якусь годину ми помітили на одній з вулиць схожого за прикметами юнака, – йдеться у повідомленні поліції.

У відділку постраждала дівчина швидко впізнала нападника. Ним виявився 19-річний хлопець, раніше неодноразово судимий за крадіжки і розбій.

Характерним було те, що молодий хлопець був у брудному одязі та весь в крові.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.15 (Замах на злочин) ч.3 ст.152 (Зґвалтування) КК України.

Санкція статті за зґвалтування неповнолітньої передбачає ув’язнення терміном від 7 до 12 років. Слідство у справі триває.

Зґвалтування на Миколаївщині

На початку січня поліція затримала 16-річного підлітка, який зґвалтував 35-річну жінку під час п’яної вечірки у Первомайську.

З’ясувалося, що напередодні Різдва жінка відпочивала в одному з клубів, де познайомилася з компанією хлопців.

Після декількох алкогольних напоїв вона погодилася на пропозицію поїхати в гості до нових знайомих. На момент зґвалтування 35-річна жінка спала.