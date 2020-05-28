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Факти / Надзвичайні події

На Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали майже півмільйона гривень

Поліція Черкащини спільно із силовиками КОРДу затримали двох іноземців, які підірвали банкомат та викрали понад 400 тис. грн.

На місце злочину зловмисники приїхали із Житомирської та Івано-Франківської областей: камери спостереження зафіксували їхній автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації.

Вибух зруйнував не лише банкомат, а й частину приміщення, де він знаходився.

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  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
  • На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату
На Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали майже півмільйона гривень / 8 фотографий

Правоохоронці з’ясували, що одного зі злочинців нещодавно депортували з України, але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем.

Під час затримання іноземців було виявлено викрадені гроші, інструменти, наркотичні засоби.

Один із фігурантів мав тілесні ушкодження, які отримав під час підриву банкомату.

– Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) КК України, – додали у поліції.

За вчинене горе-крадіям загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як у Харкові за хабарем у $4 тис. спіймали суддю. Ним виявився заступник очільника одного із районних судів міста.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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