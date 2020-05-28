На Черкащині іноземці викрали 400 тис. гривень з банкомату

Поліція Черкащини спільно із силовиками КОРДу затримали двох іноземців, які підірвали банкомат та викрали понад 400 тис. грн.

На місце злочину зловмисники приїхали із Житомирської та Івано-Франківської областей: камери спостереження зафіксували їхній автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації.

Вибух зруйнував не лише банкомат, а й частину приміщення, де він знаходився.

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На Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали майже півмільйона гривень / 8 фотографий

Правоохоронці з’ясували, що одного зі злочинців нещодавно депортували з України, але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем.

Під час затримання іноземців було виявлено викрадені гроші, інструменти, наркотичні засоби.

Один із фігурантів мав тілесні ушкодження, які отримав під час підриву банкомату.

– Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) КК України, – додали у поліції.

За вчинене горе-крадіям загрожує до десяти років позбавлення волі.

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