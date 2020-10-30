ДТП на Майдані Незалежності у Києві 30 жовтня (ФОТО і ВІДЕО)

У Києві на Майдані Незалежності водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

В результаті аварії дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження.

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– Наразі поліцейські спілкуються із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей та перевіряють його на стан сп’яніння, – заявили у ГУ НП у Києві.







Давив людей та трощив авто – фото і відео смертельної ДТП на Майдані / 2 фотографии

ДТП на Майдані Незалежності

У Києві на Майдані Незалежності водій влаштував ДТП. Водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в’їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто, і зупинився.