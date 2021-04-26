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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Окупанти на Донбасі обстріляли саперів, які проводили розмінування

ДСНС розмінування території

Вранці 26 квітня окупанти обстріляли українських саперів, які проводили розмінування території поблизу селища Гнутове. Піротехніків ДСНС негайно евакуювали з місця обстрілу. На щастя, обійшлося без жертв і потерпілих.

Під час обстрілу на території садового товариства, що знаходиться неподалік лінії зіткнення, працювали 23 сапери ДСНС, а також п’ять одиниць техніки.

Піротехніки ДСНС проводять розмінування 12 га території на території Гнутового у межах співпраці з представництвом The HALO Trust в Україні. Мета таких робіт – очищення ділянок від вибухонебезпечних предметів до такого рівня, щоб вони були безпечними для життя людей.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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