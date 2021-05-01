У ніч на 1 травня у Києві на бульварі Лесі Українки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За кермом Infiniti, який влаштував аварію, був 47-річний Павло Б.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Унаслідок ДТП на місці загинула 18-річна дівчина Олександра, також постраждала її 19-річна подруга. Дівчата перебували у салоні тієї ж автівки.

– Не зупинившись на вимогу патрульних, які побачили що автомобіль Infinity G25 порушує правила дорожнього руху, водій втопив педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості більше 100 км/год, врізався в стовп, – розказав Геращенко.

За його словами, на момент скоєння аварії водій був п’яний. Наразі його разом із другою пасажиркою госпіталізували у міську лікарню №17.

Водночас Геращенко додав, що поліція і прокуратура Києва обов’язково доведуть до суду цю справу, незалежно від того, хто чиїм родичем може бути чи не бути.

Нові штрафи за порушення ПДР

Із 17 березня 2021 року в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіями правил дорожнього руху.

Зокрема, за водіння в нетверезому стані відповідно до нових штрафів за порушення ПДР доведеться заплатити 17 тис. грн (раніше – 10 тис.). Якщо ж водія впіймають на порушенні вдруге, то штраф становитиме – 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння в нетверезому стані забиратимуть водійські права на 10 років і виписуватимуть штраф у сумі 51 тис. грн.