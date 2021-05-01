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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Смертельна ДТП у Києві: водія заарештували без права внести заставу

Смертельна ДТП у центрі Києва - вирок водієві

Шевченківський районний суд міста Києва арештував водія автомобіля Infiniti Павла Білоконя, який напередодні п’яним спричинив смертельну ДТП у центрі міста.

Чоловік залишиться під вартою щонайменше 60 діб без права внети заставу.

  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
  • Смертельна ДТП у Києві: Павла Білоконя заарештували без права внесення заставу
Смертельна ДТП у Києві: водія заарештували без права внести заставу / 4 фотографии
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Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП

Трагічна аварія сталася у ніч на 1 травня у столиці на бульварі Лесі Українки. Внаслідок події загинула 18-річна дівчина, ще одна пасажирка отримала поранення.

За даними слідства, п’яний водій, не виконавши вимогу поліції про зупинку автомобіля, та не впоравшись із керуванням, в’їхав у світлофор.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчі дії тривають.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. Наразі йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Детальніше про смертельну ДТП у Києві на бульварі Лесі України – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Прокуратура Києва

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