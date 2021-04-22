Самогубство школярки в Запоріжжі: текст передсмертної записки

У Запоріжжі школярка покінчила життя самогубством. У своїй передсмертній записці вона звинуватила однокласників та вчителів.

Текст записки опублікували в одному із місцевих ЗМІ. Дівчинка написала, що вже не вперше планувала накласти на себе руки.

– Для мене все скінчено, але надіюся тільки на одне… Що Анну Борисівну (одна з вчителів – Ред.) покарають за постійні образи на адресу мого класу.

Трагедія сталася 4 квітня. Ім’я та вік дівчинки не розголошують з міркувань моральності.

Також у записці школярка написала, якими словами її обзивали знайомі зі школи, скільки разів над нею знущалися вчителі і чому вона наважилася закінчити життя самогубством.

– І мені вже так п**** на вашу долю і що ви про мене скажете, адже мене більше немає. Ха. Як вам таке? У****, які зламали мене і зруйнували моє життя.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 120 (Доведення до самогубства) КК України. Досудове розслідування триває.

– Спочатку справу розслідували за статтею Самогубство, однак записка дівчинки стала причиною перекваліфікації провадження, – підтвердила в коментарі Фактам ICTV прес-служба поліції Запоріжжя.

Наразі правоохоронці вивчають і перевіряють інформацію, викладену в записці школярки, а також допитують усіх згаданих у тексті осіб.

Самогубство вчителя на Харківщині

Наприкінці березня у Мереф’янському медичному ліцеї на Харківщині повішався вчитель фізкультури Роман Косінський.

Чоловіка в зашморзі знайшов один із працівників ліцею. Записи із камер спостереження доводять, що це було самогубство.

Вихованці ліцею не побачили цього інциденту, оскільки через карантин навчання було дистанційним.

Вдома у педагога залишилися матір, дружина та 17-річний син. Рідні відмовилися коментувати ймовірні причини самогубства чоловіка.

Фото: Press Center