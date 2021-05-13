У Києві розчистили перехід біля метро Либідська від МАФів – ФОТО

У столиці підземний перехід біля станції метро Либідська радикально розчистили від МАФів.

12 травня в Києві комунальні працівники благоустрою знесли безліч кіосків у переході на Либідську, за що їм в інтернеті вже встигли подякувати кияни.











У Києві комунальники розчистили перехід біля метро Либідська від МАФів / 3 фотографии

Наразі відбувається демонтаж останніх частин колишніх кіосків, працівники комунальних служб також розчищають перехід від сміття.

Знесення МАФів у Києві

27 квітня 2021 року у Дарницькому районі стоУ Килиці провели черговий демонтаж МАФів, для якого навіть пригнали великий підйомний кран.

За свідченням очевидців, кількох власників кіосків затримали працівники поліції та відвезли до відділку.

Деякі громадяни організували цілий протест проти знесення їх МАФів.

За їх словами, вони так і не побачили усіх необхідних документів, які дають дозвіл на знесення, тож робота комунальників відбувалася під пильним наглядом поліції.

Це не перший протест проти демонтажу кіосків, на Троєщині чоловік погрожував, що здійснить самопідпал, якщо комунальні працівники знесуть його кіоск.