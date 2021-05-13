Основною причиною падіння літака Ан-26Ш під Чугуєвом став незаконний дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом.

Про це заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок під час брифінгу.

— Основною причиною трагедії став незаконний дозвіл керівниками польотів на аеродромі Чугуїв на зльоти вказаного літака конвеєрним способом. Такі дозволи видавалися упродовж останніх чотирьох польотів перед трагедією, що фактично призвело до того, що під час заходу на останній зліт конвеєром, була виявлена поломка системи ПРТ-24, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, — сказав Приймачок.

Він додав, що вказана помилка була виявлена екіпажем на етапі зльоту, коли літак набрав швидкість, що не дозволяла здійснити посадку, оскільки це могло призвести до непередбачуваних наслідків.

Також у ДБР назвали супутні причини трагедії, такі як: перезавантаженість літака та незаконний допуск до виконання польотів командиром екіпажу, який не мав того дня виконувати польоти вночі.

6 травня Офіс генерального прокурора та ДБР повідомили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року.

У незабезпеченні безпеки польотів, порушені правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби підозрюють шістьох військовослужбовців.

Авіакатастрофа Ан-26

Жахлива авіакатастрофа під Харковом сталася 25 вересня 2020 року.

Військово-транспортний літак Ан-26 впав під Чугуєвом: на борту перебувало 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та сім членів екіпажу. Вижила лише одна людина – курсант В’ячеслав Золочевський.

Літак здійснював плановий навчальний політ.