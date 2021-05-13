Основной причиной падения самолета Ан-26Ш под Чугуевом стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.

Об этом заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок во время брифинга.

— Основной причиной трагедии стало незаконное разрешение руководителями полетов на аэродроме Чугуев на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешения выдавались в течение последних четырех полетов перед трагедией, что фактически привело к тому, что во время захода на последний взлет конвейером, была обнаружена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, — сказал Приймачок.

Он добавил, что указанная ошибка была обнаружена экипажем на этапе взлета, когда самолет набрал скорость, которая не позволяла осуществить посадку, так как это могло привести к непредсказуемым последствиям.

Также в ГБР назвали сопутствующие причины трагедии, такие как: перезагруженность самолета и незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа, который не имел того дня выполнять полеты ночью.

6 мая Офис генерального прокурора и ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26 вблизи города Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года.

В необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе подозревают шестерых военнослужащих.

Авиакатастрофа Ан-26

Ужасная авиакатастрофа под Харьковом произошла 25 сентября 2020 года.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал под Чугуевом: на борту находились 20 курсантов ХНУ Воздушных сил и семь членов экипажа. Выжил лишь один человек — курсант Вячеслав Золочевский.

Самолет совершал плановый учебный полет.