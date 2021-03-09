Стоси пачок цигарок, золоті прикраси, $100 тис., €60 тис. та 11 тис. злотих. Все це вилучили у пункті пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні під час спецоперації СБУ. Вантаж перевозив не хто-небудь, а люди при високих посадах.

Все відбувалося немов у шпигунському детективі. Мікроавтобус з дипломатичними номерами під’їжджає до пункту пропуску. Його перевіряють прикордонники та митники. Все проходить без зауважень.

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Але щойно закінчується огляд, з’являються спецпризначенці. СБУ затримує водія і пасажирів. Виявляється, контрабандисти працювали під дипломатичним прикриттям.

Для того, щоб пройти митний контроль без догляду, перевізники використали спеціальні так звані консульські листи, які видають у структурах МЗС. Саме завдяки їм митники вантаж не оглядали.

Розслідування наразі веде ДБР. Головне питання для слідчих – чи це було разове переміщення контрабанди, чи добре налагоджений канал.

Не виключено, що дипломати працювали не на себе, а на когось. Мікроавтобус, перш ніж був затриманий, перетинав кордон понад 50 разів.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін звертає увагу, що ситуація відрізняється від попередніх інцидентів на кордоні. Раніше ловили поодиноких дипломатів, які перевозили цигарки. Нинішня ж історія – зовсім інший рівень.

Як виявилося, актуально це не тільки для України. Всіх далеко позаду лишили російські дипломати. У звичайній школі при посольстві Росії в Аргентині поліція кілька років тому знайшла майже 400 кілограмів кокаїну.

Затримані розповіли про схему наркотрафіку. Доставкою кокаїну під виглядом дипломатичної пошти займалися шість років. Виручати російських дипломатів прилетів секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, людина з ближнього кола Путіна.

В Україні ж через прикордонний пункт пропуску Тиса почесний консул Латвії намагався провезти в Угорщину кілька тисяч пачок цигарок. Щоб здійснити контроль, прикордонникам довелося застосувати фізичну силу.

Тим часом, українське МЗС вже почало службове розслідування нинішнього скандалу з перевезенням контрабанди працівниками посольства України в Польщі.

Та звільнити дипломатів не так просто. Україна схожі ситуації вже проходила. У 2016 році чоловік співробітниці посольства України в Словаччині намагався вивезти за кордон велику партію цигарок.

Тодішній очільник МЗС Клімкін також звільнив дипломатку Ліщишин з МЗС, але вона потім ще кілька років судилася за відновлення на посаді.

Одних зусиль України – мало, – каже екс-міністр Клімкін. На його думку, контрабандні канали будуть продовжувати працювати, поки європейські сусіди закриватимуть на це очі.

В українському ж МЗС для початку вирішили переглянути правила використання дипломатичного транспорту. Щоб іншим не кортіло займатися контрабандою.

Напад на українських прикордонників

На Закарпатті на працівників Мукачівського прикордонного загону напали невідомі. Вони вдерлися до помешкання двох прикордонників Держприкордонслужби та погрожували фізичною розправою у разі відмови співпраці з тютюновими контрабандистами.

За даними Державної прикордонної служби, 11 лютого до орендованого помешкання двох дільничних інспекторів вдерлися невідомі та використали проти військовослужбовців газові балончики.